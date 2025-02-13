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العربية: إسرائيل طلبت من الوسطاء تنفيذ دفعتي التبادل 6 و7 نهاية الأسبوع المقبل

Lebanon 24
13-02-2025 | 13:14
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