المساعد السابق لوزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر: في حال انتشر الجيش في الجنوب اسرائيل ستنسحب وعلى السلطة السياسية ان تعطي الامر للجيش لنزع السلاح(LBCI)

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