السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو: نتشارك موقف المبعوثة الاميركية مورغان أورتاغوس حول ضرورة مغادرة القوات العسكرية الإسرائيلية الأراضي اللبنانية في 18 شباط (الجديد)

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