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طريق ترشيش زحلة مقطوعة حاليا امام جميع المركبات (التحكم المروري)

Lebanon 24
13-02-2025 | 15:57
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طريق ترشيش زحلة سالكة امام جميع المركبات حاليا (التحكم المروري)
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14/02/2025 02:44:45 Lebanon 24 Lebanon 24
طريق ترشيش زحلة مقطوعة حاليا أمام كل المركبات أما طريق ضهر البيدر فأصبحت سالكة أمام كل المركبات والشاحنات (التحكم المروري)
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14/02/2025 02:44:45 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة سالكة امام جميع المركبات حاليا
lebanon 24
14/02/2025 02:44:45 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة سالكة امام الآليات ذات الدفع الرباعي فقط أما طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية
lebanon 24
14/02/2025 02:44:45 Lebanon 24 Lebanon 24
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