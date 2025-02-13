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رئيس الوزراء الهندي: واثق من أننا سنعمل مع الرئيس ترمب بسرعة تضاعف الولاية الأولى

Lebanon 24
13-02-2025 | 17:00
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