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ترامب: أجريت إتصالاً جيّداً مع بوتين أمس استغرق نحو ساعة ونصف الساعة

Lebanon 24
13-02-2025 | 17:18
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