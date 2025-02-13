نائب الرئيس الأميركي: من المبكر تحديد مصير الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا أو طبيعة الضمانات الأمنية التي يمكن للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين تقديمها لكييف

Lebanon 24