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نائب الرئيس الأميركي: من المبكر تحديد مصير الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا أو طبيعة الضمانات الأمنية التي يمكن للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين تقديمها لكييف

Lebanon 24
13-02-2025 | 23:30
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