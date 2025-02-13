Advertisement

أخبار عاجلة

فانس: ليس من مصلحة بوتين أن يكون الأخ الأصغر في ائتلاف مع الصين

Lebanon 24
13-02-2025 | 23:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون: أعضاء الحكومة غير حزبيين وسيكونون حتماً في خدمة جميع اللبنانيين لأن هدفهم مصلحة لبنان
lebanon 24
14/02/2025 08:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا فرنسيس في رسالة إلى الرئيس عون:أسأل الله أن يكون لبنان شاهدًا على قيم الحوار والمصالحة والتضامن الأخوي
lebanon 24
14/02/2025 08:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن هيومن رايتس ووتش: تهجير الفلسطينيين من غزة سيكون عملا شنيعا من الناحية الأخلاقية
lebanon 24
14/02/2025 08:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب نبيل بدر: تشكيل الحكومة يجب ان يكون بالتشاور بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ولكن على الأخير ان يقف عند خاطر الكتل السياسية فهي من ستمنحه الثقة
lebanon 24
14/02/2025 08:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:36 | 2025-02-14
01:17 | 2025-02-14
01:17 | 2025-02-14
01:16 | 2025-02-14
01:12 | 2025-02-14
01:05 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24