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نائب الرئيس الأميركي: إدارة ترامب تهدف إلى إقناع بوتين بأن بلاده يمكنها تحقيق مكاسب أكبر على طاولة المفاوضات مقارنة بساحة المعركة

Lebanon 24
13-02-2025 | 23:37
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