Advertisement

أخبار عاجلة

كل الطرقات من مطار رفيق الحريري الدولي وإليه سالكة بشكل طبيعي (الجديد)

Lebanon 24
14-02-2025 | 01:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سانا: قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يتفقد مطار دمشق الدولي في اليوم الأول لإعادة تشغيله
lebanon 24
14/02/2025 11:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مطار دمشق يستأنف الرحلات الدولية من العاصمة السورية وإليها والتي توقفت عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد الشهر الماضي
lebanon 24
14/02/2025 11:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
عون والشخصيات السياسية تحيي ذكرى استشهاد رفيق الحريري
lebanon 24
14/02/2025 11:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري: نفتقد قامة وطنية كبيرة ورجل دولة بامتياز
lebanon 24
14/02/2025 11:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:56 | 2025-02-14
03:55 | 2025-02-14
03:54 | 2025-02-14
03:48 | 2025-02-14
03:47 | 2025-02-14
03:29 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24