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القوات الأوكرانية: أسقطنا 73 مسيرة روسية من أصل 133 هاجمت بها روسيا الأراضي الأوكرانية ليلا

Lebanon 24
14-02-2025 | 01:42
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