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الخارجية الباكستانية: قلقون بشأن خطط نقل التكنولوجيا العسكرية إلى الهند وهذا سيؤدي لاختلال التوازن بالمنطقة

Lebanon 24
14-02-2025 | 01:50
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