Advertisement

أخبار عاجلة

دولة الإمارات تعلن عن تقديم 200 مليون دولار مساعدات إغاثية للشعب السوداني

Lebanon 24
14-02-2025 | 02:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دولة الإمارات تنظم غدًا مؤتمرًا إغاثيًّا للشعب السوداني في أديس أبابا مع شركائها الأفارقة
lebanon 24
14/02/2025 13:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب: واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا
lebanon 24
14/02/2025 13:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ عن مصادر مطلعة: إدارة بايدن ستعلن اليوم عن آخر حزمة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار
lebanon 24
14/02/2025 13:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة النرويجية تعلن منح "الأونروا" 24 مليون دولار رغم حظر إسرائيل نشاطاتها
lebanon 24
14/02/2025 13:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:22 | 2025-02-14
06:21 | 2025-02-14
06:19 | 2025-02-14
06:18 | 2025-02-14
06:17 | 2025-02-14
06:17 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24