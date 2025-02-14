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قاض أميركي يعلّق قرار الرئيس الأميركي ترامب بتجميد أموال المساعدات الخارجية الأميركية (أ.ف.ب)
Lebanon 24
14-02-2025
|
05:13
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