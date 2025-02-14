الحريري: لتنمية اقتصادية شاملة في كل المناطق ولبنان بات أمام فرصة جديدة بانتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية ونحنُ نرفض أي محاولة للاتفاف على هذه الفرصة

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