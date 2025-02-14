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"مكتب إعلام الأسرى" التابع لحماس: من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 369 معتقلاً غدًا

Lebanon 24
14-02-2025 | 07:16
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