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الرئيس نجيب ميقاتي: بقيادة الرئيس جوزاف عون سيصار الى احراز تقدم على صعيد تعزيز دور القضاء والجيش والقوى الامنية والادارات العامة لاستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم

Lebanon 24
14-02-2025 | 08:15
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