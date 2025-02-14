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ميقاتي: سنراقب عمل الحكومة الجديدة عن كثب ونأمل أن تواصل العمل وفق الأسس التي أرسيناها

Lebanon 24
14-02-2025 | 08:16
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