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جمعيات الصليب والهلال الأحمر: الاحتياجات الإنسانية في سوريا هائلة وستزيد مع عودة مئات الآلاف من اللاجئين

Lebanon 24
14-02-2025 | 08:39
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