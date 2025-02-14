"جيروزاليم بوست" عن مصادر: إسرائيل رفضت مقترحاً فرنسياً يقضي بخروج قواتها من جنوب لبنان بشكل كامل بما يشمل النقاط الـ5 التي تتمسك بها بحلول 18 شباط الجاري

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