"جيروزاليم بوست" عن مصادر: الاقتراح الفرنسي يقضي بأن تحل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك القوات الفرنسية محل القوات الإسرائيلية في نقاط رئيسية

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