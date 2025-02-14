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القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة للإفراج عن أكبر عدد من المحتجزين في أسرع وقت ممكن

Lebanon 24
14-02-2025 | 11:17
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