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مصدر إسرائيلي لموقع "المونيتور": إسرائيل والولايات المتحدة توصلتا إلى "تفاهم كامل" بشأن الملف النووي الإيراني
Lebanon 24
14-02-2025
|
11:52
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