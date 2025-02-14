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مصدر إسرائيلي لموقع "المونيتور": التفاهم الأميركي الإسرائيلي يتضمن خطوات متفق عليها في حال رفضت إيران اتفاقًا نوويًّا أكثر صرامة من اتفاق عام 2015

Lebanon 24
14-02-2025 | 11:53
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