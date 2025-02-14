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برلمانية باللجنة الخارجية: باريس تقف إلى جانب سوريا للخروج من أزمتها على كل الأصعدة

Lebanon 24
14-02-2025 | 13:13
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