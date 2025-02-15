Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: مستعدون لاستقبال الرهائن من نقطة واحدة بعد نحو ساعة في رعيم بغلاف غزة

Lebanon 24
15-02-2025 | 01:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: الرهائن الثلاثة في طريقهم إلى نقطة الالتقاء مع قواتنا داخل قطاع غزة بعد تسليمهم إلى الصليب الأحمر
lebanon 24
15/02/2025 10:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: وصلت المختطفات الثلاث الآن إلى نقطة الاستقبال الأولية في منطقة غلاف
lebanon 24
15/02/2025 10:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يعمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على استكمال الاستعدادات لاستقبال الرهائن
lebanon 24
15/02/2025 10:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة يسرائيل هيوم: الجيش الإسرائيلي أنشأ 3 مراكز لاستقبال الرهائن الذين سيفرج عنهم ضمن الصفقة
lebanon 24
15/02/2025 10:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:38 | 2025-02-15
03:29 | 2025-02-15
03:28 | 2025-02-15
03:21 | 2025-02-15
03:18 | 2025-02-15
03:10 | 2025-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24