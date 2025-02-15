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"مجلس سوريا الديمقراطية": اللجنة التحضيرية المشكّلة لا تمثل السوريين بمختلف أطيافهم وتنوعاتهم وهناك إقصاءٌ واضح للقوى السياسية والمجتمعية والقومية

Lebanon 24
15-02-2025 | 01:17
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