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حماس: لا هجرة إلا للقدس وهذا هو ردنا على كل دعوات التهجير والتصفية التي أطلقها ترامب
Lebanon 24
15-02-2025
|
03:28
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