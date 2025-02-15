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أسير محرر في غزة: فترة الأسر في سجون الاحتلال كانت صعبة جدا في كل مراحلها

Lebanon 24
15-02-2025 | 06:44
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