عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي: نحن اليوم تحت الإملاءات الاسرائيلية وليس فقط الهيمنة الأميركية وما حصل مع الطائرة الايرانية هو بمثابة إهانة للسيادة اللبنانية والأجهزة الأمنية

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