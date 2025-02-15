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عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي: نحن اليوم تحت الإملاءات الاسرائيلية وليس فقط الهيمنة الأميركية وما حصل مع الطائرة الايرانية هو بمثابة إهانة للسيادة اللبنانية والأجهزة الأمنية

Lebanon 24
15-02-2025 | 09:39
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