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وزير الدفاع البريطاني: السفن انسحبت من سوريا بعد أن تخلى بوتين عن حليفه الأسد وكانت لا تزال مسلحة وتحمل ذخيرة

Lebanon 24
15-02-2025 | 10:31
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