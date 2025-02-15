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وزير الخارجية السوري: الحكومة السورية المقبلة ستكون مبنية على الكفاءة ولن تكون طائفية

Lebanon 24
15-02-2025 | 11:55
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