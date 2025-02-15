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سانا: إلقاء القبض على خلية لداعش بقيادة أبي الحارث العراقي تقف وراء التخطيط لعدة عمليات

Lebanon 24
15-02-2025 | 12:15
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