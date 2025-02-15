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الخارجية الروسية: الوزير سيرغي لافروف يتلقى اتصالا من نظيره الأميركي ماركو روبيو

Lebanon 24
15-02-2025 | 13:59
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