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وزراء خارجية مجموعة الدول السبع: ندعم جهود قطر ومصر والولايات المتحدة للعمل على اتفاق دائم لوقف النار في غزة

Lebanon 24
15-02-2025 | 14:24
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