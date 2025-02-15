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وزراء خارجية مجموعة الدول السبع: نؤكد التزامنا المشترك تجاه الشعب السوري ودعمنا لعملية انتقال سياسي شاملة

Lebanon 24
15-02-2025 | 14:25
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