Advertisement

أخبار عاجلة

وزير المالية السعودي: لا بد من وجود رؤية طويلة المدى لتحسين الاقتصادات الناشئة

Lebanon 24
16-02-2025 | 01:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودي: انتخاب رئيس في لبنان أمر إيجابي جدا ونريد رؤية إصلاحات حقيقية
lebanon 24
16/02/2025 10:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: نعيش وقتا حاسما ومصيريا بالنسبة لأمن ومستقبل ووجود دولة إسرائيل
lebanon 24
16/02/2025 10:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية السعودي يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام 2025 بـ139 مليار ريال
lebanon 24
16/02/2025 10:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني بعد زيارته السعودية: نقلنا رؤيتنا لتأسيس حكومة قائمة على الشراكة والكفاءة تشمل كافة المكونات السورية
lebanon 24
16/02/2025 10:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:17 | 2025-02-16
03:16 | 2025-02-16
03:15 | 2025-02-16
03:14 | 2025-02-16
03:04 | 2025-02-16
03:04 | 2025-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24