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وزير الدفاع السعودي: بحثت خلال اتصالي مع وزير الدفاع الأمريكي جهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين

Lebanon 24
16-02-2025 | 02:24
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