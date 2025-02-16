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مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يلتقي وزير الخارجية الأميركي في مكتبه بالقدس

Lebanon 24
16-02-2025 | 04:41
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