Advertisement

أخبار عاجلة

السيسي يؤكد أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع غزة مع ضرورة عدم تهجير سكانها

Lebanon 24
16-02-2025 | 05:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السيسي يؤكد ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار قطاع غزة
lebanon 24
16/02/2025 13:51:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد الأردني يلتقي الرئيس المصري في القاهرة ويؤكدان ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة بدون تهجير الشعب الفلسطيني
lebanon 24
16/02/2025 13:51:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي والملك عبد الله شددا على أهمية بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري مع عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
lebanon 24
16/02/2025 13:51:29 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي يؤكد أن مصر تعد خطة متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة
lebanon 24
16/02/2025 13:51:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:50 | 2025-02-16
06:37 | 2025-02-16
06:03 | 2025-02-16
06:00 | 2025-02-16
05:58 | 2025-02-16
05:57 | 2025-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24