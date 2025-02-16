Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الفلسطيني يؤكد لنظيره الفرنسي ضرورة وقف الاستيطان ومخططات الضم التي تقوض حل الدولتين

Lebanon 24
16-02-2025 | 08:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ولي العهد الأردني يلتقي الرئيس المصري في القاهرة ويؤكدان ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة بدون تهجير الشعب الفلسطيني
lebanon 24
16/02/2025 19:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة يؤكدان ضرورة أن يكون حل الدولتين هو محور تحرك المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة
lebanon 24
16/02/2025 19:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإماراتية: ندعو لضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام
lebanon 24
16/02/2025 19:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة السعي للتوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية عبر "حل الدولتين" وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
lebanon 24
16/02/2025 19:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:30 | 2025-02-16
12:22 | 2025-02-16
12:21 | 2025-02-16
12:14 | 2025-02-16
12:10 | 2025-02-16
12:09 | 2025-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24