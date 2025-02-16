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وكالة الأنباء الإماراتية: رئيس دولة الإمارات يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي ويبحثان تطور العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك

Lebanon 24
16-02-2025 | 09:32
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