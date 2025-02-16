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ملك الأردن يدعو لضمان استمرار وقف إطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية

Lebanon 24
16-02-2025 | 10:32
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