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الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية قال إن دعوات التهجير من شأنها تجديد المواجهات بالأراضي الفلسطينية

Lebanon 24
16-02-2025 | 13:14
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