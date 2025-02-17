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يديعوت أحرونوت: عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة تعلن إضرابا عن الطعام لـ 500 دقيقة بسبب عدم عودة أبنائها

Lebanon 24
17-02-2025 | 00:27
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