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حركة المرور كثيفة من اللويزة باتجاه الفياضية وصولا حتى الحازمية (التحكم المروري)
Lebanon 24
17-02-2025
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