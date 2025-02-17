السفير المصري بعد لقاء سفراء الخماسية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: كان اللقاء جيدا ونأمل ان يكون هناك لقاءات اخرى لبحث افضل السبل لمواجهة الاستحقاقات المقبلة

Lebanon 24