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السفير المصري: الحكومة ستضع خطة لاعادة الاعمار وسيتم عرضها على شركاء لبنان للبحث في افضل طريقة لتنفيذها وهي ستكون اولى اهتمامات الحكومة بعد نيلها الثقة

Lebanon 24
17-02-2025 | 03:41
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