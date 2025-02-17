رئيس الجمهورية: خيار الحرب لا يُفيد وسنعمل بالطرق الدبلوماسيّة لأنّ لبنان لم يَعُد يحتمل حربًا جديدة والجيش جاهز للتمركز في القرى والبلدات التي سينسحب منها الإسرائيليّون

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