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"يسرائيل هيوم" عن مسؤول سياسي: الجيش الإسرائيلي سيبقى في 5 نقاط داخل لبنان

Lebanon 24
17-02-2025 | 05:53
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